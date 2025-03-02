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    «Рома» — «Комо». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Серия A, 2 марта 2025 года

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    2 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Комо». Начало встречи — в 20:00 мск.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 20:00 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» находится на 9-й строчке в таблице Серии А. У команды 40 очков по итогам 26 матчей.

    «Рома» одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница мячей составляет 40-29.

    Рома — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом месяце «Рома» уступила лишь в одном матче. 5 февраля столичный клуб уступил «Милану» со счетом 1:3.

    На данный момент у римлян трехматчевая выигрышная серия. Клуб смог обыграть «Парму», «Порту» и «Монцу», забив за 270 минут восемь голов.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Рома» не теряет надежд в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Но пока римляне находятся лишь на 9-м месте. Необходимо срочно улучшать ситуацию.

    В последних десяти домашних матчах «Рома» одержала 9 побед. В родных стенах команда играет блестяще. Римляне лишь раз не смогли выиграть. 2 февраля «Рома» на своем поле разошлась миром с «Наполи».

    В предстоящей встрече хозяева вряд ли не наберут очков. «Рома» должна порадовать своих фанатов.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» неплохо проводит нынешний сезон. Главная задача для команды — не отправиться в Серию В.

    Сейчас «Комо» располагается на 13-й позиции в таблице. У клуба 28 очков по итогам 26 матчей.

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    • Последние матчи: «Комо» неудачно начал февраль. Команда потерпела два поражения. «Комо» уступил «Болонье» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

    Но затем «Комо» удалось исправиться. Были набраны 6 очков в двух матчах. Сначала была победа над «Фиорентиной», а затем «Комо» сенсационно одолел «Наполи».

    Состояние команды: «Комо» всеми силами постарается сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда является настоящим «крепким орешком». Чего стоит только недавняя победа над «Наполи» в Серии А.

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    «Комо» плохо играет в гостях. В последних 10 выездных матчах у команды лишь две победы. Завоевать три очка в Риме будет крайне непросто. Букмекеры также не верят в успех «Комо» в столице Италии.

    Однако не стоит забывать результат матча первого круга. «Комо» в родных стенах одолел «Рому» со счетом 2:0. Голы забили Алессандро Габриэллони и Николас Пас.

    Статистика для ставок

    • Ранее «Рома» одержала три победы кряду

    • «Комо» из последних десяти выездных матчей выиграл лишь два

    • В первом круге «Рома» уступила в гостях со счетом 0:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

    Прогноз: «Рома» превосходит соперника в классе. Столичный клуб должен добиться успеха. На своем поле команда Клаудио Раньери играет очень хорошо.

    Ставка: Победа «Ромы» за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды на двоих забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.95

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