2 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Комо». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» находится на 9-й строчке в таблице Серии А. У команды 40 очков по итогам 26 матчей.

«Рома» одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница мячей составляет 40-29.

Последние матчи: В прошлом месяце «Рома» уступила лишь в одном матче. 5 февраля столичный клуб уступил «Милану» со счетом 1:3.

На данный момент у римлян трехматчевая выигрышная серия. Клуб смог обыграть «Парму», «Порту» и «Монцу», забив за 270 минут восемь голов.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Рома» не теряет надежд в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Но пока римляне находятся лишь на 9-м месте. Необходимо срочно улучшать ситуацию.

В последних десяти домашних матчах «Рома» одержала 9 побед. В родных стенах команда играет блестяще. Римляне лишь раз не смогли выиграть. 2 февраля «Рома» на своем поле разошлась миром с «Наполи».

В предстоящей встрече хозяева вряд ли не наберут очков. «Рома» должна порадовать своих фанатов.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» неплохо проводит нынешний сезон. Главная задача для команды — не отправиться в Серию В.

Сейчас «Комо» располагается на 13-й позиции в таблице. У клуба 28 очков по итогам 26 матчей.

Последние матчи: «Комо» неудачно начал февраль. Команда потерпела два поражения. «Комо» уступил «Болонье» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

Но затем «Комо» удалось исправиться. Были набраны 6 очков в двух матчах. Сначала была победа над «Фиорентиной», а затем «Комо» сенсационно одолел «Наполи».

Состояние команды: «Комо» всеми силами постарается сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда является настоящим «крепким орешком». Чего стоит только недавняя победа над «Наполи» в Серии А.

«Комо» плохо играет в гостях. В последних 10 выездных матчах у команды лишь две победы. Завоевать три очка в Риме будет крайне непросто. Букмекеры также не верят в успех «Комо» в столице Италии.

Однако не стоит забывать результат матча первого круга. «Комо» в родных стенах одолел «Рому» со счетом 2:0. Голы забили Алессандро Габриэллони и Николас Пас.

Статистика для ставок

Ранее «Рома» одержала три победы кряду

«Комо» из последних десяти выездных матчей выиграл лишь два

В первом круге «Рома» уступила в гостях со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: «Рома» превосходит соперника в классе. Столичный клуб должен добиться успеха. На своем поле команда Клаудио Раньери играет очень хорошо.

Ставка: Победа «Ромы» за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды на двоих забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95