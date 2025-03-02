19:30Ростов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр УсикДюбуа болен, Баколе и Чжилэй нокаутированы. С кем же теперь драться Усику?
  • 18:28
    • Голы Угальде и Солари принесли «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Леганес» вырвал победу у «Хетафе»

    «Леганес» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Леганес Хетафе
    В матче 26-го тура испанской Примеры «Леганес» победил «Хетафе» со счетом 1:0.

    «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хетафе»

    Автором единственного забитого мяча уже на второй компенсированной минуте стал Гарсия Кампос.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Диего Гарсия (90 + 2') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Хорхе Саэнс, Хавьер Эрнандес, Даниэль Раба (Хуан Крус, 77'), Иван Неу (Хулио Чикко, 90'), Сейдуба Сиссе, Дарко Брашанац (Оскар Родригес, 60'), Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 77') Хетафе: Давид Сория, Хуан Бернат (Хуанми, 56'), Аллан Ньом (Луис Милья, 56'), Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Хуан Беррокаль, Хуан Иглесиас, Рамон Терратс (Карлес Перес, 88'), Мауро Арамбарри, Борха Майораль, Christantus Uche Предупреждения: Хавьер Эрнандес (71'), Мауро Арамбарри (86')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Леганес» смог набрать 27 очков и идет на 16-м месте. В активе «Хетафе» осталось 30 баллов и 14-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» преодолеет черную полосу?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы «бело-голубым»?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.36
  • Экспресс дня 3 марта
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры