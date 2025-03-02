«Леганес» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 26-го тура испанской Примерыпобедилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча уже на второй компенсированной минуте стал Гарсия Кампос.

Футбол. Испания. Примера Леганес — Хетафе 1:0 Гол: 1:0 Диего Гарсия (90 + 2') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Хорхе Саэнс, Хавьер Эрнандес, Даниэль Раба (Хуан Крус, 77'), Иван Неу (Хулио Чикко, 90'), Сейдуба Сиссе, Дарко Брашанац (Оскар Родригес, 60'), Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 77') Хетафе: Давид Сория, Хуан Бернат (Хуанми, 56'), Аллан Ньом (Луис Милья, 56'), Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Хуан Беррокаль, Хуан Иглесиас, Рамон Терратс (Карлес Перес, 88'), Мауро Арамбарри, Борха Майораль, Christantus Uche Предупреждения: Хавьер Эрнандес (71'), Мауро Арамбарри (86')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Леганес» смог набрать 27 очков и идет на 16-м месте. В активе «Хетафе» осталось 30 баллов и 14-я строчка.