Гасперини прокомментировал ничью с «Венецией»

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру "Венеции" в обороне — они не теряли концентрацию и были очень организованными.
Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол. До конца сезона еще далеко», — сказал тренер «Аталанты».
Сейчас «Аталанта» идет третьей в чемпионате Италии с 55 очками. Лидирует «Интер», у которого на 4 очка больше.