Гасперини прокомментировал ничью с «Венецией»

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча с «Венецией» (0:0) в рамках 27-го тура итальянской Серии А.

«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру "Венеции" в обороне — они не теряли концентрацию и были очень организованными.

Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол. До конца сезона еще далеко», — сказал тренер «Аталанты».

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Аталанта» идет третьей в чемпионате Италии с 55 очками. Лидирует «Интер», у которого на 4 очка больше.