«Зенит» — ЦСКА: счет матча 0:0, обзор

В матче 19-го тура чемпионата Россиисыграли вничью.

Мяч не побывал в воротах ни одной из команд. Соперники расписали безголевую мировую.

Чемпионат России. 19-й тур «Зенит» — ЦСКА — 0:0 «Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич (Алип, 83), Нино, Мантуан, Барриос, Мостовой (Соболев, 75), Эракович (Зделар, 62), Гонду (Ерохин, 83), Глушенков, Кассьерра (Педро, 62)ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Файзуллаев (Бистрович, 67), Кисляк, Обляков, Пьянич (Жемалетдинов, 81), Мусаев (Шуманский, 80), Койта (Гуарирапа, 67)

Календарь и таблица РПЛ

У «Зенита» теперь 40 очков и первое место в турнирной таблице. У ЦСКА 32 балла и шестая позиция.