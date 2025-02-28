Для «Вальядолида» ничего кардинально не изменится, даже если он выиграет. Клуб все равно останется на последнем месте в турнирной таблице. При этом «Лас-Пальмас» не имеет права даже на ничью, поскольку в таком случае он может опуститься в зону вылета.
Обе команды проигрывают уже не первый тур. «Вальядолид» 1:7 проиграл «Атлетику», а «Лас-Пальмас» — 0:2 «Барселоне».
Прогнозы и ставки
«Лас-Пальмас» выиграл два последних очных матча и считает фаворитом встречи.
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с коэффициентом 1.95.
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.25 и 2.44 соответственно. За 3.25 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится очередной победой «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.
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