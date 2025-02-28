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    «Вальядолид» — «Лас-Пальмас»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» примет «Лас-Пальмас» на поле стадиона «Хосе Соррилья». Игра состоится 28 февраля в 23:00 по мск.

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    Для «Вальядолида» ничего кардинально не изменится, даже если он выиграет. Клуб все равно останется на последнем месте в турнирной таблице. При этом «Лас-Пальмас» не имеет права даже на ничью, поскольку в таком случае он может опуститься в зону вылета.

    Обе команды проигрывают уже не первый тур. «Вальядолид» 1:7 проиграл «Атлетику», а «Лас-Пальмас» — 0:2 «Барселоне».

    Прогнозы и ставки

    «Лас-Пальмас» выиграл два последних очных матча и считает фаворитом встречи.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.25 и 2.44 соответственно. За 3.25 можно поставить на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится очередной победой «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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