28 февраля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 25-ти туров испанского первенства набрал 15 баллов и остается первым кандидатом на понижение в классе.

Команда находится на последней, 20-й позиции в таблице, что, конечно, в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасного 17-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Вальядолид» на выездном поле потерпел разгром от «Атлетика» (1:7).

Перед этим клуб в 24-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах также крупно проиграл — на этот раз «Севилье» с результатом 0:4.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Силла и Айду, дисквалифицирован — Юрич.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» потерпел поражения.

Это говорит об откровенно плохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы даже на ничью, хотя уровень нынешнего соперника все же обещает какие-никакие перспективы на мировую.

Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 25-ти туров испанского первенства набрал 23 балла и рискует понизиться в классе.

Команда находится на безопасной 17-й позиции в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» (0:2).

Перед этим в 24-м туре испанского первенства клуб с Канарских островов в чужих стенах уже остался без очков, проиграв «Мальорке» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Пельмар, Марвин Парк, Вити Росада, Фабио Силва и Кириан Родригес, дисквалифицирован — Алекс Суарес.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» проиграл, а в восьми последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, текущие проблемы соперника все же обещают им неплохие перспективы.

Сандро Рамирес и Фабио Силва — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Вальядолид» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Вальядолида» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Вальядолида».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25