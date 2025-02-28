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    Опустится ли «Лас-Пальмас» в зону вылета?

    «Вальядолид» — «Лас-Пальмас»: Гости находятся рядом с зоной вылета, но опустятся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

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    Сандро Рамирес
    28 февраля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 25-ти туров испанского первенства набрал 15 баллов и остается первым кандидатом на понижение в классе.

    Команда находится на последней, 20-й позиции в таблице, что, конечно, в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасного 17-го места.

    Вальядолид — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Вальядолид» на выездном поле потерпел разгром от «Атлетика» (1:7).

    Перед этим клуб в 24-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах также крупно проиграл — на этот раз «Севилье» с результатом 0:4.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Силла и Айду, дисквалифицирован — Юрич.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» потерпел поражения.

    Это говорит об откровенно плохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы даже на ничью, хотя уровень нынешнего соперника все же обещает какие-никакие перспективы на мировую.

    Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 25-ти туров испанского первенства набрал 23 балла и рискует понизиться в классе.

    Команда находится на безопасной 17-й позиции в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» (0:2).

    Перед этим в 24-м туре испанского первенства клуб с Канарских островов в чужих стенах уже остался без очков, проиграв «Мальорке» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Пельмар, Марвин Парк, Вити Росада, Фабио Силва и Кириан Родригес, дисквалифицирован — Алекс Суарес.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» проиграл, а в восьми последних поединках ни разу не выиграл.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, текущие проблемы соперника все же обещают им неплохие перспективы.

    Сандро Рамирес и Фабио Силва — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Вальядолид» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Вальядолида» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Вальядолида».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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