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    Неймар объяснил, почему он выбрал «Барселону» вместо «Реала»

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    Нападающий «Сантоса» Неймар отметил, что ради перехода в «Барселону» отказался от гораздо более выгодного предложения «Реала».

    Неймар
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    Неймар

    В мае 2013 года Неймар официально стал игроком «Барселоны».

    «В "Реале" мне предлагали чистый чек, чтобы я сам вписал сумму зарплаты. Они говорили: "Ты можешь получить все, что захочешь". Флорентино Перес был в восторге от меня.

    Но я всем сердцем хотел играть за "Барселону". В "Реале" я мог бы заработать в три раза больше, но там играл Роналдиньо, а я мечтал выступать вместе с Месси», — сказал Неймар инсайдеру Фабрицио Романо.

    За «Барселону» Неймар играл с 2013 по 2017 год. Бразилец дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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