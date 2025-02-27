Ташуев: Нам нужен сейчас результат. У нас впереди 12 финалов

Главный тренерподвел итоги сборов грозненской команды.

«Конечно, работать хотели на позитиве и ставили задачи, несмотря на нагрузки и огромный объем работы, которые игроки выполняли в тренировочном процессе, каждый матч выигрывать, чтобы вырабатывать психологию сильного, на позитиве, чтобы мы моделировали игру на результат в сезоне.

То есть главное даже не качество игры. На фоне усталости матчи проходят. Но именно на волевых усилиях достигать результата. Нам нужен сейчас результат. У нас двенадцать матчей финальных, и мы как бы моделируем ситуацию, как каждый матч стараться выиграть», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.