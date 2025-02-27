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    Ташуев: Нам нужен сейчас результат. У нас впереди 12 финалов

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги сборов грозненской команды.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Конечно, работать хотели на позитиве и ставили задачи, несмотря на нагрузки и огромный объем работы, которые игроки выполняли в тренировочном процессе, каждый матч выигрывать, чтобы вырабатывать психологию сильного, на позитиве, чтобы мы моделировали игру на результат в сезоне.

    То есть главное даже не качество игры. На фоне усталости матчи проходят. Но именно на волевых усилиях достигать результата. Нам нужен сейчас результат. У нас двенадцать матчей финальных, и мы как бы моделируем ситуацию, как каждый матч стараться выиграть», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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