Команды находятся рядом в таблице. «Лесники» занимают 3-е место, а «канониры» — 2-е. При этом между ними разрыв в 6 очков, поэтому хозяевам победа даст возможность в первую очередь сохранить позицию.
«Ноттингем» в прошлом туре проиграл 3:4 «Ньюкаслу», а «Арсенал» неожиданно уступила 0:1 «Вест Хэму».
Что касается очных встреч, то «Арсенал» выиграл 4 матча из 5, в одном случае поражение «канонирам» нанесли «Форест».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Коэффициенты составляют 3.95 и 2.04 соответственно.
- ИИ считает, что «Арсенал» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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