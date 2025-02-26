встретятся в матче 27-го тура английской Премьер-лиги, который состоится 26 февраля в 21:30 мск на «Сити Граунд».

Команды находятся рядом в таблице. «Лесники» занимают 3-е место, а «канониры» — 2-е. При этом между ними разрыв в 6 очков, поэтому хозяевам победа даст возможность в первую очередь сохранить позицию.

«Ноттингем» в прошлом туре проиграл 3:4 «Ньюкаслу», а «Арсенал» неожиданно уступила 0:1 «Вест Хэму».

Календарь и таблица АПЛ

Что касается очных встреч, то «Арсенал» выиграл 4 матча из 5, в одном случае поражение «канонирам» нанесли «Форест».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Коэффициенты составляют 3.95 и 2.04 соответственно.

ИИ считает, что «Арсенал» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.