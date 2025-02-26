«Ноттингем Форест» примет на своем поле «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 26-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда пребывает на третьей позиции и на шесть баллов отстает от нынешнего соперника, а также на три очка опережает четвертый в таблице «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на выездном поле потерпел поражение от «Ньюкасла» (3:4).

Ранее в 25-м туре английской Премьер-лиги коллектив также в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от «Фулхэма» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмирован — Карлуш Мигель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на английское первенство, «Ноттингем Форест» был слабее своих соперников.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, на своем поле они не проигрывают семь матчей кряду при шести победах, а значит победа вполне реальна.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 18-ю голами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и скорее создает видимость борьбы за чемпионство.

Команда пребывает на второй позиции с отставанием в 11 очков от лидера «Ливерпуля», который провел на матч больше, а также с отрывом в шесть баллов от третьего «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура Премьер-лиги «Канониры» на своем поле потерпели поражение от «Вест Хэма» — 0:1.

Ранее в 25-м туре английского первенства коллектив набрал максимум баллов, когда с результатом 2:0 одержал победу над «Лестером» в чужих стенах.

Не сыграют: травмированы — Мартинелли, Сака, Хаверц, Жезус и Томиясу, дисквалифицирован — Льюис-Скелли.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» проиграл после шести поединках без поражений (пять побед и ничья).

Данная форма говорит о некоторых проблемах в игре гостей, что, скорее всего, связано с травмами в атаке, поэтому им будет непросто взять даже один балл.

Кай Хаверц — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

Статистика для ставок

в 11-ти из 14-ти последних матчей «Ноттингем Форест» не проиграл

в трех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Арсенал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.60, победа «Ноттингем Форест» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, фактор результативности хозяев поля обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ноттингем Форест».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07