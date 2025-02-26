Мареска: «Челси» не в лучшем состоянии, но все равно идет четвертым

Наставник «Челси»высказался об игре 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (4:0).

«Это было очень важно, потому что отныне мы знаем, что важна каждая игра. Мы рады, что набрали три очка, зная, что если мы наберём три очка, то поднимемся в таблице, но если мы не выиграем, то немного опустимся, так что всё зависит от того, как мы справимся со своими эмоциями до конца.

Я только что сказал игрокам, что мы переживаем худший момент с точки зрения результатов, но занимаем четвёртое место и отстаем на одно очко от третьего — и это наш худший момент. Так что это многое значит, а также показывает, насколько хорошо мы выступали в первой части сезона, и теперь остается только постараться финишировать наилучшим образом», — цитирует Мареску официальный сайт «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «синие» идут четвертыми в таблице АПЛ с 46 очками после 27 матчей.