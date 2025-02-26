В этом месяце «Юве» во второй раз примет «Эмполи». В прошлый раз «бьянконери» разгромили соперника со счетом 4:1.
Команда Мотты выиграла дома 3 матча подряд, поэтому гостям будет крайне сложно зацепиться хотя бы за что-то. Тем более что они проиграли последние 4 встречи и не побеждают уже 11 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что шансов у гостей нет. В своем прогнозе они подробно расписали почему.
- Букмекеры также не верят в соперника «Юве»: котировки на победу в матче составляют 1.19 и 16.0 соответственно.
- При этом ИИ полагает, что матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.
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