В матче 1/4 финала Кубка Италиив Турине примет. Команды сыграют на стадионе «Альянц» 26 февраля в 23:00 по мск.

В этом месяце «Юве» во второй раз примет «Эмполи». В прошлый раз «бьянконери» разгромили соперника со счетом 4:1.

Команда Мотты выиграла дома 3 матча подряд, поэтому гостям будет крайне сложно зацепиться хотя бы за что-то. Тем более что они проиграли последние 4 встречи и не побеждают уже 11 матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что шансов у гостей нет. В своем прогнозе они подробно расписали почему.

считают, что шансов у гостей нет. В своем прогнозе они подробно расписали почему. Букмекеры также не верят в соперника «Юве»: котировки на победу в матче составляют 1.19 и 16.0 соответственно.

При этом ИИ полагает, что матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.