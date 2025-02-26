ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Овчинников«Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
  • 19:45
    • Медведев вышел в третий круг на турнире в Дубае
    Все новости спорта

    «Ювентус» — «Эмполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Эмполи
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» в Турине примет «Эмполи». Команды сыграют на стадионе «Альянц» 26 февраля в 23:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В этом месяце «Юве» во второй раз примет «Эмполи». В прошлый раз «бьянконери» разгромили соперника со счетом 4:1.

    Команда Мотты выиграла дома 3 матча подряд, поэтому гостям будет крайне сложно зацепиться хотя бы за что-то. Тем более что они проиграли последние 4 встречи и не побеждают уже 11 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что шансов у гостей нет. В своем прогнозе они подробно расписали почему.

    • Букмекеры также не верят в соперника «Юве»: котировки на победу в матче составляют 1.19 и 16.0 соответственно.

    • При этом ИИ полагает, что матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Тоттенхэм» кризисный «Манчестер Сити»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко расправится с «сороками»
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Реал Сосьедад» остановит атаку «сливочных»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры