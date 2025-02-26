26 февраля в 1/4 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы традиционно сражаются за самые высокие места. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Ювентус» на 8 очков отстает от лидера. А вот забила команда не так много: всего 43 мяча в 26 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы переиграли «Кальяри» (1:0).

До того команда потерпела поражение от ПСВ (1:3). При этом чуть ранее «Старая Сеньора» с натугой обыграла «Интер» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ювентус» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Пьер Калулу, Николо Савона, Ренато Вейга — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Туринцы традиционно имеет надежные тылы. Вот только команда зачастую чередует успешные результаты с откровенно блеклыми.

Матчи с «Эмполи» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, Туринцы уже два в с половиной года не проигрывают «Эмполи».

«Эмполи»

Турнирное положение: «Синие» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Эмполи» на 2 зачетных балла отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Синие» были разгромлены «Аталантой» (0:5).

До того команда уступила еще и «Удинезе» (0:3). Да и поединок с «Миланом» завершился вполне логичной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы.

Состояние команды: «Синие» нынче выглядят ужасно. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

При этом «Эмполи» явно не преуспевает в плане реализации. «Синие» настреляли всего 22 мяча в 26 матчах Серии A.

«Синие» не могут победить еще с начала декабря. Да и в Кубке Италии команда явно постарается пробраться как можно дальше.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Синие» не боятся туринцев, и не могут их обыграть уже более полутора лет.

Статистика для ставок

«Эмполи» проиграл в 4 последних матчах

«Синие» забивают в среднем меньше гола за матч

«Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: Туринцы выглядят мощнее соперника, и наверняка не раз найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и Душан Влахович наверняка скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Ювентуса» -2.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00