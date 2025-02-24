Алдонин: Не думаю, что новобранцы повлияют на борьбу за золото в РПЛ

Бывший полузащитниквысказался о новичках, которые присоединились к команде нынешней зимой.

«На Зимнем кубке РПЛ мы видели игру Энрике, который после перехода сразу стал демонстрировать хороший уровень футбола. Но пока идёт зима, а как начнётся чемпионат, никто не знает.

Однако не думаю, что новобранцы серьёзно повлияют на борьбу за золото. Понятно, что чем сильнее футболисты, тем выше шансы, но это не обеспечивает 100-процентный результат», — цитирует Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе после 18-и туров. «Спартак» располагается на 3-й позиции (37 баллов).