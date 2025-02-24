ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
    Все новости спорта

    Алдонин: Не думаю, что новобранцы повлияют на борьбу за золото в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о новичках «Зенита» и «Спартака», которые присоединились к команде нынешней зимой.

    Евгений Алдонин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Алдонин

    «На Зимнем кубке РПЛ мы видели игру Энрике, который после перехода сразу стал демонстрировать хороший уровень футбола. Но пока идёт зима, а как начнётся чемпионат, никто не знает.

    Однако не думаю, что новобранцы серьёзно повлияют на борьбу за золото. Понятно, что чем сильнее футболисты, тем выше шансы, но это не обеспечивает 100-процентный результат», — цитирует Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

  • Шанс на рестарт. Получит ли карьера Зиньковского новый импульс в «Крыльях Советов»?
  • Угасающий талант вернулся в родные пенаты после фиаско в «Спартаке»
  • 22/02/2025

    • «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе после 18-и туров. «Спартак» располагается на 3-й позиции (37 баллов).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монца» выставит автобус в Риме
  • «Рома» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Мальоркой»?
  • «Севилья» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Драконы» обеспечат голевое шоу
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры