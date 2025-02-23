«Лас-Пальмас» — «Барселона»: счет матча 0:2, обзор голов

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
Победу каталонцам принес точный удар полузащитника Дани Ольмо на 62-й минуте.
Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Ферран Торрес.
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Лас-Пальмас — Барселона 0:2
Голы: 0:1 Даниэль Ольмо (62'), 0:2 Ферран Торрес (90 + 5') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Алекс Суарес, Мика Мармоль, Алекс Муньос, Дариу Эсугу (Хосе Кампанья, 67'), Хавьер Муньос, Альберто Молейро (Ману Фустер, 67'), Вити Росада (Valentin Pezzolesi, 85'), Сандро Рамирес, Stefan Bajcetic (Бенито Рамирес, 86'), Oli McBurnie (Хайме Мата, 66') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 46'), Марк Касадо, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Жерар Мартин, 90'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 85'), Педри (Френки де Йонг, 85') Предупреждения: Алекс Суарес (80'), Френки де Йонг (82')
«Барселона» пока вышла на первое место с 54 очками. «Лас-Пальмас» (23) — 17-й.