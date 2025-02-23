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    Фернандеш: Начинаем играть после того, как пропускаем

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий по поводу матча против «Эвертона» (2:2).

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «У нас были шансы во втором тайме, но мы начали поздно. У нас не было достаточно движения. Нам нужно начинать игру лучше. Каждый раз, когда мы пропускаем гол и проигрываем, мы начинаем играть и рисковать.

    Нам нужно было придерживаться плана, вот чем был очень недоволен тренер. Во втором тайме мы придерживались своих идей и играли гораздо свободнее и подвижнее», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 30 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (31 балл) — 12-й.

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