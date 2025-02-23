Фернандеш: Начинаем играть после того, как пропускаем

Капитандал комментарий по поводу матча против(2:2).

«У нас были шансы во втором тайме, но мы начали поздно. У нас не было достаточно движения. Нам нужно начинать игру лучше. Каждый раз, когда мы пропускаем гол и проигрываем, мы начинаем играть и рисковать.

Нам нужно было придерживаться плана, вот чем был очень недоволен тренер. Во втором тайме мы придерживались своих идей и играли гораздо свободнее и подвижнее», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с 30 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (31 балл) — 12-й.