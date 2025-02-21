будут открывать программу 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча команд состоится 21 февраля в 23:00 мск на стадионе «Кинг Пауэр».

«Лестер» сыграет после трех поражений подряд. «Лисы» проиграли в 4 из 5 поединков и находятся в очень плохой форме. В АПЛ хозяева второй тур подряд не забивают. Они проиграли «Эвертону» (0:4) и «Арсеналу» (0:2). По итогам 25 матчей «синие» занимают 19-е место, однако в случае победы они могут претендовать на повышение и выход из зоны вылета.

«Брентфорд» выиграл 2 матча из 3 в турнире. В прошлом туре «пчелы» с минимальным счетом 1:0 одолели «Вест Хэм». Так гости отыгрались за поражение 0:2 в дерби с «Тоттенхэмом». Победа позволила «Брентфорду» остаться на 11-м месте.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.40. Букмекеры считают фаворитом матча «Брентфорд». Котировки на игру составляют 3.75 в одну сторону и 1.99 в другую.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Брентфорда» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Брентфорд» смотрите на LiveCup.Run.

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