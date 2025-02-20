Пере этим поединком команда Жозе Моуринью имеет хорошее преимущество в виде трех забитых голов. В прошлый раз гости на своем поле разгромили бельгийцев 3:0 и теперь им остается лишь довести дело до конца.
Учитывая, что «Фенербахче» выиграл 5 матчей подряд, «Андерлехту» будет сложно победить. За последние 4 игры «желтые канарейки» пропустили только один мяч.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Фенербахче» доведет дело до конца. Они подготовили прогноз с коэффициентом 2.82.
- Букмекеры дают равные коэффициенты на победу в матче — 2.65 и 2.85 соответственно. При этом они не верят в выход хозяев в следующий раунд — 15.0 и 1.01.
- Искусственный интеллект полагает, что «Андерлехт» напоследок выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Фенербахче» смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.