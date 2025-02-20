Бельгийский «Андерлехт» дома примет турецкий «Фенербахче» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 20 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Путь в плей-офф: Бельгийская команда в основном раунде финишировала на десятой строке с 14 очками в активе, проиграв только по разнице мячей восьмой строке, дающей сразу право на 1/8 финала.

«Андерлехт» выиграл четыре поединка из восьми проведенных на предыдущей стадии, а также по два раза играл вничью и уступал, забил 14 голов при 12 пропущенных.

Последние матчи: В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Стамбуле, победу отпраздновал турецкий коллектив со счетом 3:0. «Фенер» еще в первом половине отправил в ворота брюссельцев два без ответных мяча, а добил соперника по истечению часа игры. И после этого «Андерлехт» обыграл со счетом 1:0 на выезде «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии, где почти обеспечил себе участие в финальной части.

Не сыграют: У команды нет кадровых проблем.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Отметим, что «Андерлехт» в основной части Лиги Европы в первых шести встречах не знал горечи поражений, четырежды победив и расписав два мировых исхода. Однако в последующих трех поединках данного соревнования бельгийцы только уступали, дважды проиграв еще на общей стадии и также был повержен предстоящем противником в Стамбуле 0:3. Всего же в отрезке восьми предыдущих матчей во всех турнирах «Андерлехт» проиграл в половине случаев, раз сыграл вничью и трижды победил, но каждый раз на внутренней арене.

«Фенербахче»

Путь в плей-офф: Турецкий клуб в основной части ЛЕ финишировал на 24 строке с 10 очками, опередив 25 позицию, которая уже не давала билет в плей-офф, лишь по разнице мячей.

«Фенербахче» по два раза побеждал и терпел фиаско, а также четыре встречи свел мировыми исходами, забил девять голов, а пропустил на два мяча больше.

Последние матчи: «Канарейки» в первом поединке данных команд сделали хороший задел, забив бельгийцам в домашней игре три безответных мяча. Затем они обыграли и «Касымпашу» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Турции, в котором продолжают погоню за лидирующим «Галатасараем», уступая ему шесть пунктов.

Не сыграют: Хавбек Брайт Осайи-Сэмюэл не поможет своей команде.

Состояние команды: К данному поединку «Фенербахче» подходит в превосходной форме, ведь коллектив выиграл Моуринью выиграл пять предыдущих встреч во всех турнирах. А безпроигрышная серия стамбульцев насчитывает уже 14 матчей с учетом всех соревнований. За этот период они три раза играли вничью и отпраздновали 11 викторий. Но лишь одна победа за это время пришлась на поединок Лиги Европы, остальные же выигрыши были на внутренней арене.

Статистика для ставок

В первом матче «Фенер» дома разгромило «Андерлехт» со счетом 3:0

«Андерлехт» еще никогда не обыгрывал «Фенербахче», проиграв четыре раза при одном мировом исходе

И только в одной встрече из пяти играла ставка обе забьют и три раза ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 2.44, победа «Андерлехта» — 2.88, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.28 соответственно.

Прогноз: Турецкая команда наверняка будет играть на удержание результата, добытого в домашней игре, и вполне может даже позволить себе проиграть с минимальной разницей.

Рекомендуемая ставка: победа «Андерлехта» за 2.82.

Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на не очень результативный поединок, учитывая то факт, что между собой эти клубы в основном выдавали низы.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.85.