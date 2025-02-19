Тренер «Бреста» верит в камбэк в матче с «ПСЖ»

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против

«Вы наверняка не слишком много знаете о моей карьере, но я сыграл в матче, где мы проигрывали со счетом 0:4 к перерыву, а в итоге выиграли 5:4.

Скажем так, отыграться с 0:3, когда до конца матча 90 минут, а не 45, в пределах моих возможностей. Если только я смогу передать это своим игрокам — никогда не знаешь наверняка», — цитирует Руа GFFN.

Напомним, в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Брест» уступил со счетом 0:3. Ответная встреча состоится сегодня, 19 февраля. С прогнозом можете ознакомиться по ссылке.