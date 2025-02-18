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    Разгромит ли ПСЖ еще раз «Брест»?

    ПСЖ — «Брест». Хозяева выиграли со счетом 3:0 в первом матче, но разгромят ли они снова соперника? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.88 и 1.95

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Брест»
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    Усман Дембеле
    19 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле сыграет против «Бреста». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 18 Февраля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Брест

    Брест

  • Лига чемпионов. 1/16 финала
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ со счетом 3:0 разгромил нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему можно даже проиграть с разницей в два мяча.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 15-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    ПСЖ — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 22-го тура французского первенства ПСЖ на чужом поле обыграл «Тулузу» (1:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в 10 баллов от ближайшего преследователя — «Марселя».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Заир-Эмери, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл, а в 18-ти последних матчах ни разу не проиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы не просто на успех, а на разгромную победу, особенно если учесть превосходство в классе, а также фактор своего поля.

    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущей Лиге чемпионов с шестью голами.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» потерпел разгром с результатом 0:3 на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно чудо в виде победы как минимум с разницей в три гола.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 18-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на французское первенство, «Брест» на своем поле сыграл вничью с «Осером» (2:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-ти поединков находится лишь на девятой позиции с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6).

    Не сыграют: травмированы — Салах, Дель Кастильо, Амави и Локо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух предыдущих матчах в разных турнирах «Брест» ни разу не выиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Такие результаты сами по себе не сулят гостям хороших шансов даже на ничью, а с учетом преимущества соперника в классе, а также фактора чужого поля они близки к нулю.

    Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей ПСЖ не пропустил

    • в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Брест» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.50, победа «Бреста» — в 13.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. Так было и в их первом поединке на данной стадии турнира.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.95

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    ПСЖ — «Брест»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.02.2025. Прогнозы на футбол. Разгромит ли ПСЖ еще раз «Брест»?
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