Туринцы набрали хорошую форму. Они выиграли 4 матча подряд. В Турине «Ювентус» выиграл у ПСВ 2:1. После этого команда Тьяго Мотты закрепила успех и со счетом 1:0 обыграла «Интер» в рамках Серии А.
ПСВ не моет победить уже три матча. После поражения от «Юве» хозяева разошлись мировой с «Утрехтом» (2:2) в поединке чемпионата Нидерландов. При этом важно заметить, что ПСВ в нынешнем сезоне очень уверенно играет дома. За прошедший отрезок сезона клуб проиграл только один раз.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры считают, что у ПСВ все еще остаются шансы на выход в 1/8 финала: 2.35 и 3.00 на победу в матче, 3.00 и 1.41 на проход дальше.
- Искусственный интеллект сгенерировал победу «Ювентуса» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСВ — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
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