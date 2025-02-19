на стадионе «Филипс» проведут очную встречу в Эйндховене в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 23:00 мск.

Туринцы набрали хорошую форму. Они выиграли 4 матча подряд. В Турине «Ювентус» выиграл у ПСВ 2:1. После этого команда Тьяго Мотты закрепила успех и со счетом 1:0 обыграла «Интер» в рамках Серии А.

ПСВ не моет победить уже три матча. После поражения от «Юве» хозяева разошлись мировой с «Утрехтом» (2:2) в поединке чемпионата Нидерландов. При этом важно заметить, что ПСВ в нынешнем сезоне очень уверенно играет дома. За прошедший отрезок сезона клуб проиграл только один раз.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры считают, что у ПСВ все еще остаются шансы на выход в 1/8 финала: 2.35 и 3.00 на победу в матче, 3.00 и 1.41 на проход дальше.

Искусственный интеллект сгенерировал победу «Ювентуса» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСВ — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.