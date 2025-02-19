ПСВ
Ювентус
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ потерпел поражение с результатом 1:2 от нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.
Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 14-ю позицию с 14 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.
ПСВ — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 23-го тура нидерландского первенства ПСВ на своем поле сыграл вничью с «Утрехтом» (2:2).
В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в два балла от лидера «Аякса» и отрывом в девять очков от третьего в таблице «Утрехта».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Обиспо, Тиль, Карсдорп, Дест, Боскальи, Тиллман, Пепи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСВ не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе, не говоря уже дефиците, который нужно отыграть.
Малик Тиллман — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с тремя голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» одержал победу с результатом 2:1 над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно сыграть вничью.
Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 20-ю позицию с 12 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Ювентус» на своем поле обыграл принципиального соперника — «Интер» (1:0).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов (топ-4), опережая пятую строчку лишь по дополнительным показателям.
Не сыграют: травмированы — Дуглас Луис, Милик, Калюлю, Кабаль и Бремер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Ювентус» выиграл, а в 10-ти последних поединках проиграл лишь дважды.
Такие результаты сулят гостям отличные шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, не говоря уже о преимуществе в классе над соперником.
Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей ПСВ сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Ювентуса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ювентус» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.70, победа «Ювентуса» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в девяти из 11-ти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: «Ювентус» победит за 2.95