Ибрагимович: Жду, что «Милан» будет более агрессивным в ответной игре с «Фейеноордом»

Советник руководства «Милана»высказался по поводу предстоящего матча против «Фейеноорда» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Милан» в первой встрече уступил в гостях со счетом 0:1.

«Я ожидаю, что "Милан" будет более конкретным и агрессивным, покажет настрой на победу. В первом матче "Фейеноорд" играл дома со своими болельщиками, а это всегда другая история. Мы должны сосредоточиться на себе, играть в свою игру и делать, что умеем.

У "Милана" великая история в Лиге чемпионов, так что мы хотим победить. Мы всегда хотим участвовать в этом турнире. Моменты решающих матчей прекрасны. Когда на кону так много, это лучший момент, который может случиться у футболиста. Дальше все зависит от того, как ты проживешь этот момент на поле», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Милан» на своем поле примет «Фейеноорд» в ответном матче 18 февраля. Начало — в 20.45 мск.