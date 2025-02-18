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    Генич считает, что «Краснодар» не попадет в топ-3 по итогам сезона РПЛ

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    Известный комментатор Константин Генич высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Топ-3 по итогам сезона РПЛ? "Зенит", "Спартак". И что-то мне подсказывает, что хороший спурт будет у ЦСКА.

    "Краснодар"? Я думаю, что "Краснодар" не будет в тройке. Я так вижу. Но я говорю, хороший спурт может быть у ЦСКА. Ну вот ЦСКА точно будет в пятёрке. Либо "Динамо", либо "Локомотив" они подвинут. "Краснодар" может быть четвёртым. "Спартак", скорее всего, вторым. Третьим давай будет ЦСКА», — сказал Генич в выпуске подкаста Чемпионата.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов. «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).

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