Генич считает, что «Краснодар» не попадет в топ-3 по итогам сезона РПЛ

Известный комментаторвысказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиги.

«Топ-3 по итогам сезона РПЛ? "Зенит", "Спартак". И что-то мне подсказывает, что хороший спурт будет у ЦСКА.

"Краснодар"? Я думаю, что "Краснодар" не будет в тройке. Я так вижу. Но я говорю, хороший спурт может быть у ЦСКА. Ну вот ЦСКА точно будет в пятёрке. Либо "Динамо", либо "Локомотив" они подвинут. "Краснодар" может быть четвёртым. "Спартак", скорее всего, вторым. Третьим давай будет ЦСКА», — сказал Генич в выпуске подкаста Чемпионата.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов. «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).