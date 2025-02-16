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    «Эспаньол» и «Атлетик» сыграли вничью

    «Эспаньол» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Атлетик» не выявили сильнейшего — 1:1.

    Ойан Сансет
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    Ойан Сансет

    Открыли счет в игре хозяева усилиями Роберто Фернандеса Жана. Сравнял же результат Ойан Сансет.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Атлетик 1:1
    Голы: 1:0 Роберто Фернандес (62'), 1:1 Ойан Сансет (77') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано (Эдуардо Экспозито, 79'), Алекс Краль, Урко Гонсалес (Фернандо Калеро, 67'), Роберто Фернандес (Алехо Велис, 79'), Хавьер Пуадо (Пере Милья, 89'), Jofre Carreras (Antoniu Roca, 79') Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Йерай Альварес (Айтор Паредес, 70'), Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 70'), Ойан Сансет, Микель Хаурегисар, Беньят Прадос (Микель Весга, 65'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 65'), Иньяки Уильямс, Maroan Sannadi (Горка Гурусета, 78') Предупреждения: Йерай Альварес (5'), Урко Гонсалес (46')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетика» теперь 45 очков и четвертое место, у «Эспаньола» 24 балла и 15-я строчка.

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