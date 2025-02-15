«Краснодар» летом готов отпустить Сперцяна в «Лидс»

летом готов отпустить хавбека. Сумма сделки может составить 12-13 млн евро, информирует «Чемпионат»

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но "Краснодар" будет готов принять предложение "Лидса" летом в случае успешного выхода в АПЛ», — сообщил источник.

В текущем сезоне Сперцян провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал три результативные передачи.

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Контракт «Краснодара» со Сперцяном истекает в июне 2026 года.