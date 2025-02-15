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    «Брайтон» разбил «Челси» в День святого Валентина. Мареска остаётся без любви и побед

    Лондонцы потерпели уже три поражения в четырех последних матчах

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  • 00:56
    • «Челси» крупно уступил «Брайтону»
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    «Брайтон» — «Челси»
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    «Брайтон» — «Челси»
    «Брайтон» нанес поражение «Челси» (3:0) в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Англии. Митома снова разобрал лондонцев, Минте сделал дубль, а Маурисио Почеттино где-то, наверное, улыбнулся.

    Митома снова наказал «Челси», а владение мячом не спасло Мареску

    Если бы у Энцо Марески был список самых нежелательных встреч, то в День святого Валентина на первом месте оказался бы «Брайтон» — а сразу за ним Каору Митома. Неделю назад японец выбил «Челси» из Кубка Англии, а теперь снова устроил лондонцам кошмар.

    Хотя по цифрам всё было не так плохо. В первом тайме «Челси» владел мячом 71% времени, но забил только в свои мечты — их единственный гол отменили из-за фола Энцо Фернандеса. А вот «Брайтон» работал по-другому: никакого контроля ради контроля, только удары в самое сердце.

    «Брайтон» — «Челси»

    На 17-й минуте Барт Вербрюгген вспомнил, что он не только вратарь, но и отличный плеймейкер, и запустил в атаку длинным пасом Каору Митому. Дальше всё было как в замедленной съёмке: японец мягко обработал мяч, уложил на газон Чалобу и закрутил его в дальний угол. Элегантность и хладнокровие в одном моменте.

    Мареска попытался взбодрить команду, но та будто уже знала, что будет дальше. На 42-й минуте очередная ошибка в обороне привела к прострелу в штрафную, Уэлбек скинул мяч на Минте, а тот спокойно положил его в сетку.

    «Брайтон» — «Челси»

    2:0, а у «Челси» за весь тайм не просто ни одного удара в створ — ничего похожего на игру в атаке.

    Мареска выпустил команду пораньше — но это не помогло

    Второй тайм лондонцы начали чуть раньше, чем должны были — видимо, Мареска рассчитывал, что команда включится с первых минут. Но оказалось, что план прост: «Брайтон» продолжал разбирать оборону «Челси» так же легко, как коробку шоколада на День святого Валентина.

    «Брайтон» — «Челси»

    На 60-й минуте произошёл окончательный разрыв отношений между защитой «Челси» и здравым смыслом. Леви Колуилл подарил мяч сопернику, Уэлбек снова выступил в роли ассистента, а Янкуба Минте оформил дубль.

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    Мало Густо сразу после этого заменили на Риса Джеймса, но что-то менять уже было поздно. Кайседо уходил под скандирование «What a waste of money», а «Челси» не знал, за что зацепиться.

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    Могло быть и хуже — но «Брайтон» пожалел

    «Брайтон» вполне мог устроить «Челси» настоящий День святого Валентина в стиле хорроров. Митома выскочил один на один, но пробил в Йоргенсена.

    «Брайтон» — «Челси»

    Педро перехватил мяч после грубой ошибки, но не попал в створ. А Вельтман в концовке зарядил в штангу, от которой мяч рикошетом прилетел в лицо вратарю.

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    Итог — 3:0, третье поражение «Челси» в четырёх матчах, а Мареска с грустным взглядом продолжает искать ответы. В отличие от «Брайтона», который теперь всего в шести очках от зоны Европы и, похоже, настроен продолжать свой подъём.

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