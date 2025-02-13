Бабич: Футболисты «Спартака» готовы бороться за чемпионство

Защитник «Спартака»высказался о новичках команды. Ранее красно-белые подписали

«Мы сделали много вещей во время сборов, это предсезонная подготовка, я думаю, что мы готовы к возобновлению чемпионата. Физика у нас на хорошем уровне, есть финальные моменты, которые тоже необходимо сделать и улучшить.

Это не самые тяжелые сборы для меня, это нормальные тренировочные сборы, я являюсь профессионалом, мне все равно, насколько тяжело должно быть на сборах, чтобы мы были готовы к чемпионату.

Конечно, усиление — это хорошо, они дадут нам больше шансов на чемпионство. Футболисты "Спартака" готовы бороться за чемпионство. Ливай Гарсия — хороший игрок, как и Пабло Солари, они помогут нам», — цитирует Бабича ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимает третье место в РПЛ.