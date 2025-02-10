«Мальорка» сейчас в плохой форме. «Островитяне» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах, чего не скажешь о памплонцах, у которых только одно фиаско в пяти играх.
«Осасуна» имеет преимущество на отрезке в пять матчей в рамках очной серии. Она проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих. В этом случае победитель сможет временно подняться сразу на 7-е место турнирной таблицы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают, что у «Мальорки» больше шансов на победу: 2.29 на хозяев, 3.05 на ничью, 3.75 на гостей.
- Искусственный интеллект пророчит «Осасуне» победу с результатом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Осасуна» смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету