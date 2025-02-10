В последнем матче 23-го тура чемпионата Испаниипримет у себя дома. Игра состоится 10 февраля в 23:00 мск на «Эстади Мальорка Сон Моикс».

«Мальорка» сейчас в плохой форме. «Островитяне» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах, чего не скажешь о памплонцах, у которых только одно фиаско в пяти играх.

«Осасуна» имеет преимущество на отрезке в пять матчей в рамках очной серии. Она проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих. В этом случае победитель сможет временно подняться сразу на 7-е место турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры считают, что у «Мальорки» больше шансов на победу: 2.29 на хозяев, 3.05 на ничью, 3.75 на гостей.

Искусственный интеллект пророчит «Осасуне» победу с результатом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Осасуна» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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