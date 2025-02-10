10 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» всего на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда всего 19 забитыми мячами в 22 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили «Атлетико» (0:2).

А вот до того команда потерпела поражение от «Бетиса» (0:1). Плюс поединок с «Вильярреалом» завершился разгромной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Мальорка» не забила ни разу при 13 пропущенных мячах.

Не сыграют: Ману Морланес, Антонио Санчес — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Балеарцы нынче находятся в психологической яме. Команда не забивала в 5 своих последних матчах.

Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мальорка» победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Балеарцы явно намерены прервать свой затянувшийся безголевой сериал.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы вполне способны пободаться за еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Осасуна» не столь ярко атакует, отличившись 27 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 22 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Памплонцы уступили «Реал Сосьедаду» (0:2).

До того команда нанесла поражение тем же «доностьяррас» (2:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Памплонцы пытаются запрыгнуть в топ-6. Отставание от зоны еврокубков ныне составляет 5 очков.

При этом «Осасуна» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.

Памплонцы за здорово живешь не сдается никому. Вот только команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команду стратегически вполне устроит ничейный результат.

Статистика для ставок

Балеарцы не забивали в 5 своих последних матчах

«Мальорка» не обыгрывала «Осасуну» уже больше года

«Мальорка» проиграла в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: Балеарцы намерены прервать свой неудачный сериал, и уж точно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева уж точно намерены одолеть прямого конкурента в борьбе за еврокубки.

Ставка: Победа «Мальорки» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75