«Венеция» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

В 24-м туре итальянской Серии Ана своем поле потерпела поражение отсо счетом 0:1.

Первый тайм не принес забитых мячей. Гости играли намного лучше, больше имели моменты, но свои шансы выйти вперед не использовали.

Победу «Роме» принес точный удар Пауло Дибалы на 57-й минуте с пенальти.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Рома 0:1 Гол: 0:1 Пауло Дибала (пенальти) (57') Венеция: Йонуц Раду, Джей Идзес, Фали Канде, Кике Перес (Кристиан Гиткьяер, 80'), Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Микаэль Эллертссон (Bjarki Bjarkason, 71'), Алессио Дзербин, Джон Йебоа (Гаэтано Ористанио, 58'), Карел Поезны (Мирко Марич, 80'), Alessandro Marcandalli (Жоэль Шингтьенн, 57') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Девин Ренс (Алексис Салемакерс, 46'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Люка Гурна-Дуат (Никколо Писилли, 58'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 90'), Стефан Эль-Шаарави (Виктор Нельссон, 58'), Пауло Дибала (Томмазо Бальданци, 68') Предупреждения: Люка Гурна-Дуат (9'), Карел Поезны (10'), Фали Канде (24'), Бриан Кристанте (61'), Зеки Челик (69')

После этого матча у «Ромы» стало 34 очка и она идет на девятой позиции. «Венеция» (16) идет в зоне вылета.