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    «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в Примере

    «Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В центральном матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле не смог переиграть «Атлетико» — 1:1.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    На 35-й минуте гости вышли вперед после точного удара с пенальти Хулиана Альвареса.

    В начале второго тайма статус-кво на поле восстановил Килиан Мбаппе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетико 1:1
    Голы: 0:1 Хулиан Альварес (пенальти) (35'), 1:1 Килиан Мбаппе (50') Предупреждения: Даниель Себальос (25'), Клеман Лангле (45 + 4'), Хавьер Галан (49'), Александр Сёрлот (90 + 2')

    «Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании с 50 очками. «Атлетико» имеет на очко меньше и идет следом за ним.

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