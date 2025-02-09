«Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

В центральном матче 23-го тура испанской Примерына своем поле не смог переиграть— 1:1.

На 35-й минуте гости вышли вперед после точного удара с пенальти Хулиана Альвареса.

В начале второго тайма статус-кво на поле восстановил Килиан Мбаппе.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Атлетико 1:1 Голы: 0:1 Хулиан Альварес (пенальти) (35'), 1:1 Килиан Мбаппе (50') Предупреждения: Даниель Себальос (25'), Клеман Лангле (45 + 4'), Хавьер Галан (49'), Александр Сёрлот (90 + 2')

«Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании с 50 очками. «Атлетико» имеет на очко меньше и идет следом за ним.