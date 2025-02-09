Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма»: Мы вернем некоторых игроков, и это поможет

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против(1:2).

«На самом деле ничего не изменилось. Теперь у нас есть пара недель без матчей в середине недели. Эта группа игроков проделала невероятную работу за два с половиной месяца. У нас будет возможность восстановиться сейчас и вернуть некоторых травмированных футболистов в течение следующих двух недель.

Сегодня у нас отсутствовали 11 игроков основного состава. Лишите этого любую команду на одну игру, и у них будут проблемы, но мы занимаемся этим уже два с половиной месяца. Мы вернём некоторых игроков, и это поможет», — приводит слова Постекоглу BBC.

По итогам противостояния «Тоттенхэм» завершил свое выступление в Кубке Англии, а «Астон Вилла» пробилась в 1/8 финала. В следующем матче «шпоры» сыграют против «Манчестер Юнайтед» 16-го февраля в рамках английской Премьер-лиги.