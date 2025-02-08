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    Аморим прокомментировал уход Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об уходе Маркуса Рашфорда. Футболист будет играть на правах аренды за «Астон Виллу».

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. Другие ребята адаптируются, и мы пытаемся строить команду.

    Рашфорд? Это случается с многими тренерами, и важно то, что я здесь говорю, что это было моё решение. Как и с Антони — это было моё решение сделать такие аренды и оставить некоторых игроков, даже без каких-либо трансферов. Так что я просто здесь повторю, что это было моё решение», — приводит слова Аморима официальный сайт «МЮ».

    Календарь и таблица АПЛ

    При Рубене Амориме 27-летний Рашфорд перестал получать игровую практику в «Манчестер Юнайтед».

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