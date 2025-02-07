«Спортинг» лидирует в таблице с 8-очковым отрывом от «Порту». «Львы» выиграли 3 последних матча, тогда как «драконы» не могут выиграть на протяжении четырех поединков. В прошлом туре «Спортинг» обыграл 3:1 «Фаренсе», а «Порту» разошелся миром с «Риу Аве» (2:2).
В нынешнем сезоне это будет четвертая встреча команд. Ранее «Порту» обыграл «Спортинг» в Суперкубке. «Львы» же ответили сухими победами в чемпионате и Кубке португальской лиги.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры почти равно оценивают шансы команд: 3.00 на победу «Порту», 2.56 на победу «Спортинга».
- Искусственный интеллект считает, что команды не смогут выявить победителя, а результатом будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Порту» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
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