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    «Порту» — «Спортинг»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Порту Спортинг Лиссабон
    В центральном матче 21-го тура чемпионата Португалии «Порту» примет «Спортинг». Событие состоится 7 февраля на стадионе «Драгау». Начало в 23:15 по мск.

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    «Спортинг» лидирует в таблице с 8-очковым отрывом от «Порту». «Львы» выиграли 3 последних матча, тогда как «драконы» не могут выиграть на протяжении четырех поединков. В прошлом туре «Спортинг» обыграл 3:1 «Фаренсе», а «Порту» разошелся миром с «Риу Аве» (2:2).

    В нынешнем сезоне это будет четвертая встреча команд. Ранее «Порту» обыграл «Спортинг» в Суперкубке. «Львы» же ответили сухими победами в чемпионате и Кубке португальской лиги.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

    • Букмекеры почти равно оценивают шансы команд: 3.00 на победу «Порту», 2.56 на победу «Спортинга».

    • Искусственный интеллект считает, что команды не смогут выявить победителя, а результатом будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Порту» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

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