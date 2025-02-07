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    Сократит ли «Порту» отставание от «Спортинга»?

    «Порту» — «Спортинг». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Спортинг»
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    «Порту» — «Спортинг»
    7 февраля в 21-м туре португальской Примейры «порту» дома сыграет против лиссабонского «Спортинга». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 07 Февраля 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:15 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: 30-кратный чемпион Португалии в текущем первенстве на данный момент идет на третьей строке с 42 баллами и на восемь пунктов отстает от лидера.

    «Порту» выиграл 13 игр из 20 проведенных, три поединка завершил вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 44:17.

    Порту — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре «драконы» на выезде расписали мировую с «Риу Аве» со счетом 2:2. До этого же они минимально выиграли на выезде у израильтянского «Маккаби» Тель-Авив 1:0 в заключительном туре основного этапа Лиги Европы и пробились в плей-офф, где сыграют с итальянской «Ромой».

    Не сыграют: Алан Варела и Отавио будут отбывать дисквалификацию, а Иван Маркано и Мартим Фернандеш — в лазарете команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Порту» смог выиграть только один поединок из семи предыдущих, переиграв израильский клуб со счетом 1:0 в рамках Лиги Европы. Также «сине-белые» за данный 7-матчевый период коллектив потерпел четыре фиаско и расписал два мировых исхода. В чемпионате Португалии команда не выигрывает уже на протяжении четырех матчей, проиграв дважды в этом периоде при двух ничейных исходах.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: 20-кратный чемпион Португалии в этом первенстве с 50 набранными очками идет первой, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя.

    «Спортинг» выиграл 16 встреч из 20 проведенных, а также по два раза уступали и играли вничью, разница забитых и пропущенных составляет 56:15.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных лиссабонцы в рамках чемпионата страны на своем поле обыграли «Фаренсе» со счетом 3:1. А немногим ранее они расписали дома ничью 1:1 с итальянской «Болоньей» в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира, а также в рамках национального первенстве одолели 2:0 «Насьональ» в родных стенах.

    Не сыграют: Нуну Сантуш и Хидемаса Морита — вне игры.

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    Состояние команды: «Спортинг» за предыдущие свои десять матчей с учетом всех турниров проиграл в основное время только раз, уступив в Лиге чемпионов в Германии «РБ Лейпциг» 1:2. В остальных же девяти поединках данного отрезка «львы» расписали еще четыре мировых результата и добились пяти выигрышей. В чемпионате же страны «зелено-белые» не знают горечи поражений вот уже на протяжении семи встреч кряду, выиграв пять из них при двух ничьих.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» не проигрывает «Порту» в основное время уже на протяжении шести игр кряду, выиграв трижды

    • Пять из восьми предыдущих очных встреч этих клубов завершились на ТМ 2,5

    • В первом круге «Спортинг» в Лиссабоне переиграл «Порту» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 2.62, победа «Порту» — 2.75, ничья — 3.22.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: От поединка принципиальных соперников вполне можно ждать очень вязкой игры и небольшого количества забитых мячей. К тому же тотал меньше был зафиксирован в их очных противостояниях в пяти из восьми предыдущих случаев.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.87.

    Прогноз: И также рискнем здесь поставить с 0 форой на «драконов», ведь у них чуть ли не последний шанс зацепиться за чемпионство. Да и дома они выиграли восемь из десяти последних поединков.

    Ставка: победа «Порту» с форой 0 за 1.97.

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    «Порту» — «Спортинг»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Сократит ли «Порту» отставание от «Спортинга»?
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