7 февраля в 21-м туре португальской Примейры «порту» дома сыграет против лиссабонского «Спортинга». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: 30-кратный чемпион Португалии в текущем первенстве на данный момент идет на третьей строке с 42 баллами и на восемь пунктов отстает от лидера.

«Порту» выиграл 13 игр из 20 проведенных, три поединка завершил вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 44:17.

Последние матчи: В прошлом туре «драконы» на выезде расписали мировую с «Риу Аве» со счетом 2:2. До этого же они минимально выиграли на выезде у израильтянского «Маккаби» Тель-Авив 1:0 в заключительном туре основного этапа Лиги Европы и пробились в плей-офф, где сыграют с итальянской «Ромой».

Не сыграют: Алан Варела и Отавио будут отбывать дисквалификацию, а Иван Маркано и Мартим Фернандеш — в лазарете команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Порту» смог выиграть только один поединок из семи предыдущих, переиграв израильский клуб со счетом 1:0 в рамках Лиги Европы. Также «сине-белые» за данный 7-матчевый период коллектив потерпел четыре фиаско и расписал два мировых исхода. В чемпионате Португалии команда не выигрывает уже на протяжении четырех матчей, проиграв дважды в этом периоде при двух ничейных исходах.

«Спортинг»

Турнирное положение: 20-кратный чемпион Португалии в этом первенстве с 50 набранными очками идет первой, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя.

«Спортинг» выиграл 16 встреч из 20 проведенных, а также по два раза уступали и играли вничью, разница забитых и пропущенных составляет 56:15.

Последние матчи: На прошлых выходных лиссабонцы в рамках чемпионата страны на своем поле обыграли «Фаренсе» со счетом 3:1. А немногим ранее они расписали дома ничью 1:1 с итальянской «Болоньей» в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира, а также в рамках национального первенстве одолели 2:0 «Насьональ» в родных стенах.

Не сыграют: Нуну Сантуш и Хидемаса Морита — вне игры.

Состояние команды: «Спортинг» за предыдущие свои десять матчей с учетом всех турниров проиграл в основное время только раз, уступив в Лиге чемпионов в Германии «РБ Лейпциг» 1:2. В остальных же девяти поединках данного отрезка «львы» расписали еще четыре мировых результата и добились пяти выигрышей. В чемпионате же страны «зелено-белые» не знают горечи поражений вот уже на протяжении семи встреч кряду, выиграв пять из них при двух ничьих.

Статистика для ставок

«Спортинг» не проигрывает «Порту» в основное время уже на протяжении шести игр кряду, выиграв трижды

Пять из восьми предыдущих очных встреч этих клубов завершились на ТМ 2,5

В первом круге «Спортинг» в Лиссабоне переиграл «Порту» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 2.62, победа «Порту» — 2.75, ничья — 3.22.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: От поединка принципиальных соперников вполне можно ждать очень вязкой игры и небольшого количества забитых мячей. К тому же тотал меньше был зафиксирован в их очных противостояниях в пяти из восьми предыдущих случаев.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.87.

Прогноз: И также рискнем здесь поставить с 0 форой на «драконов», ведь у них чуть ли не последний шанс зацепиться за чемпионство. Да и дома они выиграли восемь из десяти последних поединков.

Ставка: победа «Порту» с форой 0 за 1.97.