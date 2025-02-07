Каррера рассказал, чем силен новичок «Спартака» Гарсия

Итальянский тренерназвал сильные стороны новичка красно-белых форварда, которого он тренировал в греческом АЕКе.

«Я тренировал Гарсию в АЕКе, он был моим игроком. Для меня Гарсия скорее вингер. Он отличный игрок и может укрепить состав "Спартака". Его главные сильные качества — скорость и потрясающая техника. Он умеет работать с мячом на скорости», — сказал Каррера в интервью «Матч ТВ».

60-летний Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год и привел команду к золотым медалям в чемпионате России. Греческий АЕК он возглавлял с 2019 по 2020 год. Гарсия выступал за эту команду с 2020-го.