«Атлетико» и «Хетафе» сыграют между собой в четвертьфинале Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

Мадридцы начали свой путь в Кубке Испании с первого раунда, одержав непростую победу над клубом «Вик» (2:0). Далее «Атлетико» выбил из турнира «Касереньо» (3:1) и «Марбелью» (1:0), а в 1/8 финала разгромил «Эльче» (4:0).

В прошлом сезоне Кубка Испании «матрасники» дошли до полуфинала, уступив в двухматчевом противостоянии будущему победителю турнира — «Атлетику». Сами же мадридцы 10 раз выигрывали этот трофей.

В чемпионате Испании «Атлетико» занимает второе место и отстает от лидирующего «Реала» на один балл. В крайнем туре команда Диего Симеоне обыграла дома «Мальорку» со счетом 2:0.

«Хетафе»

«Хетафе» прошел весь путь до четвертьфинала, не пропустив ни одного мяча. В первом раунде «темно-синие» разгромили «Манисес» (3:0), далее по пенальти обыграли «Ориуэлу», а затем с одинаковым счетом 1:0 одержали победу над «Гранадой» и «Понтеведрой» соответственно.

В прошлом сезоне «Хетафе» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Севилье». Лучшим результатом команды в Кубке Испании был выход в финал в 2007 и 2008 годах.

«Хетафе» находится во второй половине турнирной таблицы Ла Лиги, расположившись на 14-м месте после 22-х матчей. В крайнем туре подопечные Хосе Бордаласа сыграли вничью с «Севильей» — 0:0.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой в декабре прошлого года в рамках 17-го тура Ла Лиги. «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.

В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 7 побед и еще в 3-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с коэффициентом 2.25.