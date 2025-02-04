4 февраля в четвертьфинале Кубка Испании сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: в чемпионате страны мадридцы в этом сезоне идут очень здорово и претендуют на чемпионство.

«Матрасники» смогли набрать 48 очков и только на один балл отстают от лидирующего «Реала».

Команда из Мадрида смогла забить 37 мячей, а пропустила всего 14.

Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» переиграли «Мальорку» (2:0) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).

Также команда из столицы Испании выиграла у «Зальцбурга» (4:1) и «Байера» (2:1) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке же мадридский коллектив смог разгромить «Эльче» (4:0).

Не сыграют: в лазарете столичной команды только Хавьер Галан.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне в этом сезоне выступают удачно и продолжают претендовать на все титулы из возможных.

Сложно предположить, на что «Атлетико» будет делать ставку, но думается, что команда будет стараться отлично выступать во всех турнирах. «Атлетико» точно можно назвать одним из фаворитов чемпионата и Кубка Испании.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне Примеры борется за выживание.

В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Городские» имеют равную разницу забитых и пропущенных мячей — 17:17.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» сыграли вничью с «Севильей» (0:0) и разгромили «Реал Сосьедад» (3:0).

До этого же «Хетафе» поделили очки с «Барселоной» (0:0) и обыграл «Лас-Пальмас» (2:1).

В Кубке же подопечные Хосе Бордаласа выиграли у «Понтеведры» (1:0).

Не сыграют: травмирован только Аллан Ньом.

Состояние команды: в последних играх «Хетафе» набрал отличный ход и не проигрывает. Сейчас против этой команды сложно играть абсолютно всем.

Первоочередной задачей «Хетафе» является обезопасить себя от вылета, поскольку совсем недавно команда находилась в зоне вылета, но сейчас смогла подняться.

Статистика для ставок

«Атлетико» проиграл только 1 из последних 20 матчей

«Хетафе» не проигрывает на протяжении 6 матчей

В последней очной игре команд «Атлетико» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа «Хетафе» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в последнее время обе команды постоянно забивают, поэтому сделаем вывод, что они смогут сделать это и сейчас.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Атлетико» сильнее своего соперника и должен выходить в полуфинал национального Кубка.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1,5 за 2.50.