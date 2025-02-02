«Милан» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в составе «Милана» забил полузащитник Тейани Рейндерс на 45-й минуте.
«Интер» сумел сравнять счет уже на 90+3-й минуте благодаря точному удару Стефана де Врея.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Интер 1:1
Голы: 1:0 Тейьяни Рейндерс (45'), 1:1 Стефан де Врей (90 + 3') Милан: Мик Меньян, Кайл Уолкер, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Тео Эрнандес, Юнус Муса (Филиппо Терраччано, 78'), Исмаэль Беннасер (Alejandro Jimenez, 46'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 86'), Тэмми Абрахам (Франческо Камарда, 78'), Рафаэл Леау (Маттео Габбиа, 86') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Никола Залевский, 76'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 63'), Стефан де Врей, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 63'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 76'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 63'), Николо Барелла, Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Алессандро Бастони (53'), Дензел Дюмфрис (61')
После этого матча «Милан» занимает 8-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции с 51-м баллом.