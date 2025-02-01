Александр Сапета завершил карьеру

Экс-игрок московского «Динамо»закончил карьеру. Об этом информирует пресс‑служба «Пари НН».

35-летний Сапета будет работать тренером одной из команд системы нижегородского клуба, которая будет выступать в первенстве МФС «Приволжье».

«Всё когда‑то заканчивается — и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провел неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт — всё пошло в копилочку. За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля.

Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но "Пари НН" стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня — один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всё что ни делается — к лучшему, — сказал Сапета.

Сапета играл за подмосковный "Сатурн", московское "Динамо", екатеринбургский "Урал", "Ростов" и другие клубы.