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    Александр Сапета завершил карьеру

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    Экс-игрок московского «Динамо» Александр Сапета закончил карьеру. Об этом информирует пресс‑служба «Пари НН».

    Александр Сапета
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    Александр Сапета

    35-летний Сапета будет работать тренером одной из команд системы нижегородского клуба, которая будет выступать в первенстве МФС «Приволжье».

    «Всё когда‑то заканчивается — и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провел неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт — всё пошло в копилочку. За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля.

    Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но "Пари НН" стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня — один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всё что ни делается — к лучшему, — сказал Сапета.

    Сапета играл за подмосковный "Сатурн", московское "Динамо", екатеринбургский "Урал", "Ростов" и другие клубы.

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