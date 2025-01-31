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    «Вердер» — «Майнц»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» и «Майнц» проведут очную встречу на «Везерштадионе» в Бремене. Она запланирована на 31 января 22:30 мск.

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    «Вердер» не может выиграть в чемпионате уже четыре тура — 2 ничьи и 2 поражения. В прошлом туре «музыканты» смогли добиться ничьи с дортмундской «Боруссией» (2:2) и набрать 27 очков. С этим результатом хозяева занимают 9-е место.

    «Майнц» занимает 6-ю строчку с 31 пунктом. У него есть запас в 3 очка, так что с большой долей вероятности он останется в топ-6 при любом исходе встречи. В прошлый раз гости обыграли всухую «Штутгарт» (2:0). Это была третья победа команды в пяти последних турах. Однако стоит отметить, что на выезде «Майнц» проиграл два матча подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

    • Букмекеры дают 2.33 на победу «Вердера», 3.50 на ничью и 3.20 на победу «Майнца».

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

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