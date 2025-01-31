В матче 20-го тура немецкой Бундеслигипроведут очную встречу на «Везерштадионе» в Бремене. Она запланирована на 31 января 22:30 мск.

«Вердер» не может выиграть в чемпионате уже четыре тура — 2 ничьи и 2 поражения. В прошлом туре «музыканты» смогли добиться ничьи с дортмундской «Боруссией» (2:2) и набрать 27 очков. С этим результатом хозяева занимают 9-е место.

«Майнц» занимает 6-ю строчку с 31 пунктом. У него есть запас в 3 очка, так что с большой долей вероятности он останется в топ-6 при любом исходе встречи. В прошлый раз гости обыграли всухую «Штутгарт» (2:0). Это была третья победа команды в пяти последних турах. Однако стоит отметить, что на выезде «Майнц» проиграл два матча подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.40. Букмекеры дают 2.33 на победу «Вердера», 3.50 на ничью и 3.20 на победу «Майнца».

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам