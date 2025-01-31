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    Смогут ли «Вердер» и «Майнц» определить сильнейшего?

    «Вердер» — «Майнц». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Майнц»
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    «Вердер»
    31 января в 20-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Вердер» и «Майнц». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Января 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 22:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: бременский коллектив является середняком текущего сезона немецкой Бундеслиги.

    В настоящий момент «зелено-белые» имеют в своем активе 27 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.

    Вердер — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Бременцы за 19 матчей имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 33:36.

    Последние матчи: в прошлых турах «музыканты» сыграли вничью с «Боруссией» (2:2) и проиграли «Аугсбургу» (0:2).

    До этого же команда из Бремена поделила очки с «Хайденхаймом» (3:3) и уступила «Лейпцигу» (2:4).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Только перед этим «Вердер» смог победить «Унион» (4:1), «Санкт-Паули» (2:0) и «Бохум» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Феликс Агу, Джулиан Малатини и Кеке Торр, дисквалифицирован — Йенс Стаге.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Оле Вернера выступают крайне нестабильно, чередуя удачные и победные матчи с провальными и проигрышными.

    Учитывая состав и игру команду, думается, что «Вердер» так и будет находиться в середине турнирной таблицы. Команда вряд ли сможет побороться за место в зоне еврокубков, но и за борьбу за сохранение прописки в элите тоже избежит.

    «Майнц»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за попадание в зону еврокубков и пока что делает это удачно.

    Сейчас у «карнавальников» 31 зачетный балл и шестая строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Майнца смог 33 раза поразить ворота соперника и 23 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре красно-белые смогли выиграть у «Штутгарта» (2:0).

    До этого же «Майнц» уступил «Униону» (1:2) и «Байеру» (0:1).

    Перед этим были победы над «Бохумом» (2:0), «Айнтрахтом» (3:1) и «Баварией» (2:1).

    Не сыграют: повреждения есть у Джонатана Буркардта и Габриэля Видовича.

    Состояние команды: подопечные Бо Хенриксена в этом сезоне показывают отличный футбол и по праву входят в топ-6. Конечно, выше подняться будет сложно, однако остаться в шестерке вполне по силам.

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    В прошлом сезоне «Майнц» стал только 13-м, поэтому в этом точно улучшит данный показатель.

    Статистика для ставок

    • «Вердер» не может победить на протяжении 4 матчей

    • «Майнц» 10 матчей не играет вничью

    • В последней очной игре в первом круге «Вердер» победил «Майнц» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа «Майнца» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: команды сейчас пребывают в примерно одинаковой форме, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: в последнее время команды играют достаточно результативно, поэтому результативно, поэтому ждем побольше голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.30.

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    «Вердер» — «Майнц»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Вердер» и «Майнц» определить сильнейшего?
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