проведут очную встречу в рамках 8-го тура Лиги чемпионов. Она состоится 29 января в 23:00 мск на стадионе «Филипс».

ПСВ будет бороться за прямой выход в плей-офф, так как отставание от топ-8 всего 2 очка. В случае победы шансы очень сильно возрастут. Хозяева выиграли 3 матча и 4 последних в этом турнире с общим счетом 10:4.

«Ливерпуль» сейчас лучшая команда таблицы с 21 очком на счету. «Мерсисайдцы» досрочно решили вопрос о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь на них ничего не давит. По сути, от этой игры им уже ничего не нужно. Команда Арне Слота выиграла все 7 матчей с обшим рекордом 15:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок, прогнозы и коэффициенты:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Букмекеры считают ПСВ фаворитом встречи за 2.26. На «Ливерпуль» они дают 3.10, а на ничью — 3.75.

Искусственный интеллект предсказал победу ПСВ со счетом 3:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча ПСВ — «Ливерпуль», а также стартовые составы и статистику команд на LiveCup.Run.

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