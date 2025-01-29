29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют ПСВ и «Ливерпуль». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: команда из Эйндховена находится в борьбе за выход в плей-офф и все зависит от этого матча.

В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 11 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице. Эйндховенцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 10.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата страны «крестьяне» переиграли «Бреду» (3:2), но проиграли «Зволле» (1:3).

До этого «армия» также выиграла у «Эксельсиора» (5:4) в Кубке Нидерландов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же ПСВ обыграл «Црвену Звезду» (3:2), но уступил «Бресту» (0:1).

Не сыграют: травмированы Малик Тиллман и Фоде Фофана, дисквалифицирован — Райан Фламинго.

Состояние команды: если говорить о чемпионате Нидерландов, то подопечные Петера Боса идут на первой строчке и являются главными претендентами на чемпионский титул.

А вот в Лиге чемпионов ПСВ желательно набрать хотя бы очко, чтобы обеспечить себе плей-офф, но и даже в случае поражения вероятность прохода в следующий раунд выглядит очень вероятной.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив уже давно обеспечил себе выход в плей-офф.

«Красные» выиграли все семь матчей, набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.

Команда из Ливерпуля смогла забить 15 мячей, а пропустила всего два.

Последние матчи: в прошлых турах мерсисайдцы переиграли «Ипсвич» (4:1) и «Брентфорд» (2:0).

До этого же коллектив из одноименного города потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингемом».

В Лиге чемпионов ливерпульцы смогли переиграть «Лилль» (2:1) и «Жирону» (1:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Диогу Жота и Джо Гомес.

Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» является фаворитом абсолютно во всех турнирах, в которых принимает участие. Подопечные Арне Слота показывают отличный и качественный футбол.

Команда идет с отрывом в чемпионате, продолжает борьбу в Кубке и с первого места выйдет в Лиги чемпионов. Суперпоказатель «Ливерпуля».

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 5 матчей

ПСВ проиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 4.65, а победа ПСВ — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

Прогноз: «Ливерпуль» сильнее соперника и захочет завершить групповой этап со 100-процентным показателем, поэтому победит.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.25.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ожидаем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.