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    ПСВ — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют ПСВ и «Ливерпуль». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 23:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: команда из Эйндховена находится в борьбе за выход в плей-офф и все зависит от этого матча.

    В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 11 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице. Эйндховенцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 10.

    ПСВ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата страны «крестьяне» переиграли «Бреду» (3:2), но проиграли «Зволле» (1:3).

    До этого «армия» также выиграла у «Эксельсиора» (5:4) в Кубке Нидерландов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов же ПСВ обыграл «Црвену Звезду» (3:2), но уступил «Бресту» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Малик Тиллман и Фоде Фофана, дисквалифицирован — Райан Фламинго.

    Состояние команды: если говорить о чемпионате Нидерландов, то подопечные Петера Боса идут на первой строчке и являются главными претендентами на чемпионский титул.

    А вот в Лиге чемпионов ПСВ желательно набрать хотя бы очко, чтобы обеспечить себе плей-офф, но и даже в случае поражения вероятность прохода в следующий раунд выглядит очень вероятной.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив уже давно обеспечил себе выход в плей-офф.

    «Красные» выиграли все семь матчей, набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.

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    • Команда из Ливерпуля смогла забить 15 мячей, а пропустила всего два.

    Последние матчи: в прошлых турах мерсисайдцы переиграли «Ипсвич» (4:1) и «Брентфорд» (2:0).

    До этого же коллектив из одноименного города потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингемом».

    В Лиге чемпионов ливерпульцы смогли переиграть «Лилль» (2:1) и «Жирону» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Диогу Жота и Джо Гомес.

    Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» является фаворитом абсолютно во всех турнирах, в которых принимает участие. Подопечные Арне Слота показывают отличный и качественный футбол.

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    Команда идет с отрывом в чемпионате, продолжает борьбу в Кубке и с первого места выйдет в Лиги чемпионов. Суперпоказатель «Ливерпуля».

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • ПСВ проиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • «Ливерпуль» выиграл все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 4.65, а победа ПСВ — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: «Ливерпуль» сильнее соперника и захочет завершить групповой этап со 100-процентным показателем, поэтому победит.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.25.

    Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ожидаем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

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