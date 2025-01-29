ПСВ
Ливерпуль
ПСВ
Турнирное положение: команда из Эйндховена находится в борьбе за выход в плей-офф и все зависит от этого матча.
В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 11 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице. Эйндховенцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 10.
ПСВ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата страны «крестьяне» переиграли «Бреду» (3:2), но проиграли «Зволле» (1:3).
До этого «армия» также выиграла у «Эксельсиора» (5:4) в Кубке Нидерландов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В Лиге чемпионов же ПСВ обыграл «Црвену Звезду» (3:2), но уступил «Бресту» (0:1).
Не сыграют: травмированы Малик Тиллман и Фоде Фофана, дисквалифицирован — Райан Фламинго.
Состояние команды: если говорить о чемпионате Нидерландов, то подопечные Петера Боса идут на первой строчке и являются главными претендентами на чемпионский титул.
А вот в Лиге чемпионов ПСВ желательно набрать хотя бы очко, чтобы обеспечить себе плей-офф, но и даже в случае поражения вероятность прохода в следующий раунд выглядит очень вероятной.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив уже давно обеспечил себе выход в плей-офф.
«Красные» выиграли все семь матчей, набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.
Команда из Ливерпуля смогла забить 15 мячей, а пропустила всего два.
Последние матчи: в прошлых турах мерсисайдцы переиграли «Ипсвич» (4:1) и «Брентфорд» (2:0).
До этого же коллектив из одноименного города потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингемом».
В Лиге чемпионов ливерпульцы смогли переиграть «Лилль» (2:1) и «Жирону» (1:0).
Не сыграют: в лазарете находятся Диогу Жота и Джо Гомес.
Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» является фаворитом абсолютно во всех турнирах, в которых принимает участие. Подопечные Арне Слота показывают отличный и качественный футбол.
Команда идет с отрывом в чемпионате, продолжает борьбу в Кубке и с первого места выйдет в Лиги чемпионов. Суперпоказатель «Ливерпуля».
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- ПСВ проиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» выиграл все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 4.65, а победа ПСВ — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.
- 2.80Штутгарт — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.00Барселона — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.96Манчестер Сити — Брюгге: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Ливерпуль» сильнее соперника и захочет завершить групповой этап со 100-процентным показателем, поэтому победит.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.25.
Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ожидаем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.