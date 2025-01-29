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    Карпин: Уже есть наметки по спаррингам сборной России и на 99 процентов они состоятся

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о планах команды на 2025 год.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Да, уже есть запланированные наметки. На 99 процентов скорее всего все состоится. Но мы живем в такой реальности, что все может очень быстро повернуться в другую сторону. Поэтому наметки есть, да. И на март, когда у нас запланировано две игры. Посмотрим, будет их две или одна. И на июнь тоже уже есть два соперника. Как я уже сказал, на 99 процентов они состоятся. И даже есть наметки на сентябрь и октябрь. То есть в принципе на год есть соперники и эти матчи скорее всего состоятся.

    Не мне, наверное, судить. Но то, что привлекается достаточно много, я бы даже не говорил молодых футболистов, а новых игроков. Они не все 18-19 лет. Но привлекаются новые футболисты. В том положении, в котором мы находимся, можно пробовать, можно знакомиться с этими игроками. Чем мы в данный момент в принципе и занимаемся.

    Нет гонки за очками, нет гонки за местами в данный момент, к сожалению. Есть возможность попробовать что-то новое, попробовать нового футболиста или на другой позиции. "Есть время для экспериментов", — заявил Карпин РЕН ТВ.

    Напомним, что в настоящий момент сборная России отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.

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