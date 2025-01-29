29 января в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА мадридскийсыграет на выезде с. Поединок пройдет на нейтральном поле «Стад дю Рудуру». Начало в 23:00 мск.

«Брест» точно сыграет в предварительном раунде плей-офф и сможет побороться за путевку в 1/8 финала турнира несмотря на поражение от донецкого «Шахтера» (0:2) в прошлом туре. Французы проиграли 2 матча из 3 последних в ЛЧ, но у них 13 очков и 26-я строчка им уже не грозит. Также «Брест» в случае победы может выйти в топ-8.

«Реал» победил в двух турах подряд, обыграв 3:2 «Аталанту» и разгромив 5:1 «Зальцбург». Это позволило набрать «сливочным» 12 очков. При любом раскладе подопечные Анчелотти сыграют в плей-офф, однако пока что остается вопрос в какой именно стадии.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на игру с коэффициентом 1.75.

дали прогноз на игру с коэффициентом 1.75. Букмекеры считают, что у «Бреста» мало шансов на успех: 8.05 против 1.36 на победу, 5.65 на ничью.

ИИ ставит на минимальную победу мадридского «Реала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брест» — «Реал» и другие матчи Лиги чемпионов смотрите на LiveCup.Run.

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