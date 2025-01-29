29 января в Лиге чемпионов по футболу сыграют «Брест» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: сейчас «Брест» занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками.

Последние матчи: в 7-м туре Лиги чемпионов команда Эрика Руа неожиданно уступила в гостях «Шахтеру» со счетом 0:2. Причем, поражение было абсолютно по делу.

Оба мяча были забиты еще до перерыва, а «Брест» в ответ не сумел создать почти ни одного голевого момента. «Шахтер» смог отрезать форварда Ажорка от линии полузащиты, который почти не получал мячи возле штрафной.

Ранее была победа в Лиге 1 над «Ренном» (2:1) на своем поле и в Кубке Франции над «Нантом» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Амави (з), Айдара (з), Ле Кардинал (з), Локо (з), Мартен (п).

Состояние команды: пока «Брест» сенсационно успешно играет в своей первой в истории Лиги чемпионов. Скромная команда с не самым сильным составом и не раскрученным тренером практически гарантировала себе выход в плей-офф.

В чемпионате Франции дела у «Бреста» тоже наладились за время паузы в ЛЧ, и сейчас команда подтянулась уже в зону еврокубков.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: после 7 туров «Реал» идет на 16-й позиции с 12 очками в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в предыдущей игре турнира безо всяких проблем на своем поле был разгромлен «РБ Зальцбург» со счетом 5:1. Уже к середине первого тайма «Реал» забил два мяча, а потом спокойно довел игру до нужного результата.

В этом матче по дублю оформили Родриго и Винисиус Жуниор, отличился и постоянно забивающий в последнее время Килиан Мбаппе.

В Ла Лиге был разгромлен в гостях «Вальядолид» (3:0) и дома «Лас-Пальмас» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Камавинга (п), Карвахаль (з), Милитао (з).

Состояние команды: постепенно «Реал» себе вернул первое место в чемпионате Испании, преодолев небольшой кризис, поправил турнирное положение и в ЛЧ.

Команда сейчас показывает очень мощный футбол, доминирует над соперниками, много забивает, полностью интегрировался в командный футбол и стал реализовывать моменты Мбаппе.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не встречались

В 10 последних матчах у «Реала» 9 побед и одно поражение

После зимней паузы «Брест» в 5 играх 3 раза победил и два раза проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 7,10, а на «Реал» Мадрид — 1,44, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 3 идет за 2,08, а тотал больше 3 можно взять за 1,75.

Прогноз: «Реал» сейчас на ходу и играет очень результативно, поэтому «Бресту» будет трудно выстоять в этом матче. Тем не менее, французы отличаются тем, что они абсолютно не боятся никого из фаворитов.

Это подтверждено в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. «Брест» играет в довольно специфический и силовой футбол, с которым бороться непросто. Шансов забить в ворота «Реала» у него будут, учитываю не самую сильную защиту «сливочных».

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,65.