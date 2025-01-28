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    Артета: Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выступлении «Манчестер Сити» в этом сезоне.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Все знают, как сильно я люблю Гвардиолу, как я благодарен ему за возможность, которую он мне предоставил, за наши отношения, за то, что мы знаем друг друга много лет. Конечно, есть соревновательная составляющая, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, он и так это знает.

    И, в конце концов, это футбол, и он меняется очень быстро. Когда ты задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Так что ты либо держишь ее на том же уровне, либо люди решат, что ты идешь в обратном направлении», — цитирует Артету Mundo Deportivo.

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