Артета: Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше

Главный тренервысказался о выступлениив этом сезоне.

«Все знают, как сильно я люблю Гвардиолу, как я благодарен ему за возможность, которую он мне предоставил, за наши отношения, за то, что мы знаем друг друга много лет. Конечно, есть соревновательная составляющая, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, он и так это знает.

И, в конце концов, это футбол, и он меняется очень быстро. Когда ты задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Так что ты либо держишь ее на том же уровне, либо люди решат, что ты идешь в обратном направлении», — цитирует Артету Mundo Deportivo.

Напомним, что «Манчестер Сити» идет на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.